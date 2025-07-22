Кузину британского наследника принца Уильяма нашли мертвой в семейном доме
Рози Рош, кузина британских принцев Уильяма и Гарри, скончалась в своем семейном доме, сообщает издание The Sun.
Ее нашли мама и сестра, рядом с девушкой было обнаружено огнестрельное оружие. Окружной коронер Грант Дэвис заявил, что полиция «считала смерть не вызывающей подозрений и не имела отношения к делу третьих лиц».
Рози умерла в возрасте 20 лет, он была студенткой первого курса Даремского университета.
Директор Университетского колледжа Дарема Венди Пауэрс, выразила соболезнования семье погибшей.