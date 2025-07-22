Молдавские дипломаты предложили создать два пункта для голосования в России
Дипломаты Молдавии предложили создать всего два пункта голосования в РФ для соотечественников перед предстоящими парламентскими выборами, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Избирательная комиссия по предложению МИДа вынесла на общественные консультации предварительный перечень возможных адресов для организации зарубежных участков голосования в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 г., говорится в сообщении ведомства.
Согласно предложению МИД, в России планируется организовать только два избирательных участка, оба – в Москве. На Украине откроют два пункта голосования (в Киеве и Одессе), а в Белоруссии, Азербайджане и Казахстане – по одному. Основная часть участков будет сосредоточена в пяти странах: Италии, Германии, Великобритании, Франции и Румынии.
Центральная избирательная комиссия сообщила, что граждане, находящиеся за рубежом в день голосования, могут пройти предварительную регистрацию. Эта мера позволит заранее заявить о намерении участвовать в выборах, а также оптимизировать планирование сети заграничных участков. Регистрация доступна до 23:59 14 августа по мск.
Как отметили в Центризбиркоме, вопрос об организации участков для голосования за границей в ходе предстоящих парламентских выборов должен быть окончательно решен комиссией до 24 августа, что соответствует законодательным требованиям.
В октябре 2024 г. представители молдавской диаспоры настаивали на открытии больше избирательных участков в России на выборах президента и референдуме, однако одобрили только два в Москве.