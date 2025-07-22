Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Молдавские дипломаты предложили создать два пункта для голосования в России

Ведомости

Дипломаты Молдавии предложили создать всего два пункта голосования в РФ для соотечественников перед предстоящими парламентскими выборами, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Избирательная комиссия по предложению МИДа вынесла на общественные консультации предварительный перечень возможных адресов для организации зарубежных участков голосования в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 г., говорится в сообщении ведомства.

Согласно предложению МИД, в России планируется организовать только два избирательных участка, оба – в Москве. На Украине откроют два пункта голосования (в Киеве и Одессе), а в Белоруссии, Азербайджане и Казахстане – по одному. Основная часть участков будет сосредоточена в пяти странах: Италии, Германии, Великобритании, Франции и Румынии.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что граждане, находящиеся за рубежом в день голосования, могут пройти предварительную регистрацию. Эта мера позволит заранее заявить о намерении участвовать в выборах, а также оптимизировать планирование сети заграничных участков. Регистрация доступна до 23:59 14 августа по мск.

Как отметили в Центризбиркоме, вопрос об организации участков для голосования за границей в ходе предстоящих парламентских выборов должен быть окончательно решен комиссией до 24 августа, что соответствует законодательным требованиям.

В октябре 2024 г. представители молдавской диаспоры настаивали на открытии больше избирательных участков в России на выборах президента и референдуме, однако одобрили только два в Москве.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных