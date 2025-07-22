Молдавские дипломаты предложили создать два пункта для голосования в России

Согласно предложению МИД, в России планируется организовать только два избирательных участка, оба – в Москве. На Украине откроют два пункта голосования (в Киеве и Одессе), а в Белоруссии, Азербайджане и Казахстане – по одному. Основная часть участков будет сосредоточена в пяти странах: Италии, Германии, Великобритании, Франции и Румынии.