Азербайджан передал в СК РФ доказательства пыток задержанных азербайджанцев

27 июня сотрудники ФСБ РФ провели операцию по задержанию причастных к убийствам с 2001 по 2011 г. Двое из 50 задержанных, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались. По данным СКР, один из них умер в результате сердечного приступа. Тела братьев были отправлены в Азербайджан, после чего Баку обвинил российских силовиков в пытках и убийствах.