Азербайджан передал в СК РФ доказательства пыток задержанных азербайджанцев
Азербайджанский генпрокурор Кямран Алиев, находясь с визитом в Анкаре, сообщил турецкому бюро Report, что Следственному комитету РФ переданы доказательства «пыток и убийства» двух азербайджанцев в Екатеринбурге.
Он подчеркнул наличие регулярного взаимодействия с российскими правоохранительными органами, включая Следственный комитет и Генпрокуратуру. «Российская сторона сообщила мне, что Следственный комитет проводит отдельное расследование фактов насилия. Мы надеемся, что возбужденное уголовное дело по этому вопросу даст результаты», — добавил генпрокурор.
«Хотелось бы напомнить, что Азербайджан не признает двойное гражданство. Мы считаем их гражданами Азербайджана. В этой связи мы провели необходимые экспертизы, которые, к сожалению, подтвердили факт смерти в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений», — заявил Алиев.
27 июня сотрудники ФСБ РФ провели операцию по задержанию причастных к убийствам с 2001 по 2011 г. Двое из 50 задержанных, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались. По данным СКР, один из них умер в результате сердечного приступа. Тела братьев были отправлены в Азербайджан, после чего Баку обвинил российских силовиков в пытках и убийствах.
После этого генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по семи статьям Уголовного кодекса, включая убийство.