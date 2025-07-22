Вашингтон обвинил Китай в попытке отвлечь США конфликтом на Украине

Уитакер таким образом прокомментировал слова главы МИД КНР Ван И, который в разговоре с главой евродипломатии Каей Каллас заявил, что Пекин не можети дать России проиграть в конфликте на Украине. По его словам, страна опасается, что после этого США обратят все свое внимание на КНР. При этом глава внешнеполитического ведомства Китая опроверг все обвинения в военной и экономической поддержке России в украинском кризисе. Он заметил, что «конфликт давно бы завершился» при таком раскладе.