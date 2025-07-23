Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над шестью регионами России

В Тульской области было ликвидировано наибольшее число беспилотников – 12 единиц. Еще 11 БПЛА российские военные сбили в Ростовской области. Шесть беспилотников пришлись на территорию Нижегородской области, еще два – на Брянский регион. По одной воздушной цели было уничтожено в Курской и Калужской областях.