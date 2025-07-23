Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над шестью регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены в небе над шестью регионами России с 23:40 мск 22 июля до 7:00 мск 23 июля, сообщает Минобороны РФ.
В Тульской области было ликвидировано наибольшее число беспилотников – 12 единиц. Еще 11 БПЛА российские военные сбили в Ростовской области. Шесть беспилотников пришлись на территорию Нижегородской области, еще два – на Брянский регион. По одной воздушной цели было уничтожено в Курской и Калужской областях.
Оборонное ведомство сообщало, что с 21:00 мск до 23:40 мск 22 июля был нейтрализован 51 украинский беспилотник над семью регионами России.
Росавиация поздним вечером 22 июля временно ограничила работу аэропорта в Калуге («Грабцево»), в настоящее время мера отменена. В 01:29 мск 23 июля пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил о введении ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода («Стригино»).