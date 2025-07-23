FT: энергоснабжение в США подорожало из-за развития ИИ

Обещание президента США Дональда Трампа уменьшить цены на энергоносители на 50% находится под угрозой, т. к. из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) стоимость энергоснабжения в стране только растет. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на американского оператора сетей PJM, который обслуживает пользователей в 13 штатах. В 2025 г. показатель может вырасти на 22% по сравнению с 2024 г., подсчитало издание.