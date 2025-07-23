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FT: энергоснабжение в США подорожало из-за развития ИИ

Ведомости

Обещание президента США Дональда Трампа уменьшить цены на энергоносители на 50% находится под угрозой, т. к. из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) стоимость энергоснабжения в стране только растет. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на американского оператора сетей PJM, который обслуживает пользователей в 13 штатах. В 2025 г. показатель может вырасти на 22% по сравнению с 2024 г., подсчитало издание.

Как отмечают в PJM, расходы оператора для оплаты услуг производителей достигнут $16,1 млрд с июня 2026 г. по май 2027 г. Это на 10% больше, чем за указанный период годом ранее, в связи с чем рост стоимости энергоснабжения для граждан может произойти в объеме до 5%.

Это происходит из-за того, что растет спрос на энергию в рамках рынка центров обработки данных, использующих ИИ. Задержки в строительстве новых электростанций также влияют на повышение цен для частных клиентов. В 2024 г., по данным минтруда США, рост цены на электроэнергию в стране составил 5,6%.

Снижение цен на электроэнергию Трамп анонсировал в октябре 2024 г. Тогда он заявил, что в случае победы на выборах он сократит стоимость снабжения этим ресурсом на 50% в период с 12 января 2025 г. по 12 января 2026 г. Он был намерен уменьшить цены за счёт увеличения добычи нефти.

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