Володин: в ближайшее время делегация Госдумы посетит КНДР
На заключительном пленарном заседании весенней сессии представитель Госдумы Вячеслав Володин объявил о предстоящем визите российской парламентской делегации в КНДР. В своем выступлении он также выразил признательность северокорейским военнослужащим за их вклад в спецоперацию.
28 мая, как писала «Газета.ру», секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ заявлял о планах нанести видит КНДР заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым и Володиным. Шойгу подчеркивал, что 2025 г. будет богат на масштабные совместные мероприятия и контакты между странами.
Кроме того, 27 марта замглавы МИДа Андрей Руденко сообщал о подготовке визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.