28 мая, как писала «Газета.ру», секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ заявлял о планах нанести видит КНДР заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым и Володиным. Шойгу подчеркивал, что 2025 г. будет богат на масштабные совместные мероприятия и контакты между странами.