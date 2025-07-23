Губернатор Гладков сообщил подробности обстрела Белгородской области ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о нападении ВСУ на пять муниципальных районов. В результате инцидента трое мирных жителей получили ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, лечение будет проходить амбулаторно. В числе повреждений – разбитые стекла двух автомобилей и частный дом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В Грайвороне при атаке FPV-дрона на коммерческое здание пострадали три женщины. Они получили баротравмы и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Зданию нанесены повреждения кровли и фасада, два автомобиля получили повреждения стекол и кузовов. В селе Мокрая Орловка беспилотник повредил частный дом.
Кроме того, в селе Байцуры Борисовского района поврежден жилой дом – разрушены оконные конструкции, пострадали фасад и хозяйственное строение.
В результате двух обстрелов Шебекина зафиксированы повреждения 14 частных домов (кровли, остекление, фасады, ограждения), разрушена одна из трех поврежденных хозяйственных построек. Отмечены нарушения газоснабжения и электропередачи. Два автомобиля получили осколочные повреждения. Отдельно зарегистрирован случай пробития крыши жилого дома FPV-дроном.
В Тогобиевке пострадала кровля жилого дома, в Устинке – разрушен навес и повреждены окна с крышей.
22 июля в Валуйском округе Белгородской области был зафиксирован инцидент с применением беспилотника. На хуторе Леоновка БПЛА атаковал автомобиль, в результате чего двое мужчин получили ранения.