Губернатор Гладков сообщил подробности обстрела Белгородской области ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о нападении ВСУ на пять муниципальных районов. В результате инцидента трое мирных жителей получили ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, лечение будет проходить амбулаторно. В числе повреждений – разбитые стекла двух автомобилей и частный дом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.