Зеленский сообщил о подготовке очередного раунда обмена пленными

Сегодня в стамбульском дворце Чираган стартовал третий этап переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – глава СНБО Рустем Умеров. Участники уже прибыли на место проведения встречи.