Зеленский сообщил о подготовке очередного раунда обмена пленными
Украинская сторона ведет переговоры с Россией о новом раунде обменов, подготовка к которому продолжится сегодня. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил, что главной темой переговоров остается подготовка саммита, однако детали возможных обменов пока не раскрываются. Одновременно Киев требует от Москвы полного и безотлагательного прекращения боевых действий, подчеркнул Зеленский.
Сегодня в стамбульском дворце Чираган стартовал третий этап переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – глава СНБО Рустем Умеров. Участники уже прибыли на место проведения встречи.