Силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников над регионами России за пять часов
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Наибольшее число сбитых БПЛА – 21 – пришлось на акваторию Черного моря. Еще 11 беспилотников были нейтрализованы над акваторией Азовского моря и семь – над территорией Краснодарского края.
В оперштабе Краснодарского края сообщили о гибели женщины при падении обломков беспилотника на улице Авиационной в Адлеровском районе Сочи. Еще одна пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. В момент падения фрагментов беспилотника обе мирные жительницы находились на улице.
Минобороны РФ также сообщало, что с 19:00 до 20:00 мск 23 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских беспилотников. Восемь из них были сбиты над акваторией Черного моря, столько же – в Крыму.