Силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников над регионами России за пять часов

Минобороны РФ также сообщало, что с 19:00 до 20:00 мск 23 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских беспилотников. Восемь из них были сбиты над акваторией Черного моря, столько же – в Крыму.