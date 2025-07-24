Le Parisien: между Макроном и главой МВД Франции произошел конфликт
23 июля на заседании совета министров Франции президент республики Эммануэль Макрон обратился к главе МВД Брюно Ретайо с просьбой прокомментировать недавние случаи уличного насилия, потрясшие французов. Тон президента был формально вежливым, но все присутствующие понимали подтекст, пишет Le Parisien.
22 июля министр внутренних дел в интервью Valeurs Actuelles заявил, что «макронизм закончится вместе с Макроном». В ответ президент заметил: «Когда слишком упрощаешь, в итоге начинаешь следовать за тем, кто еще проще» (явный намек на необходимость правительственной солидарности, обращает внимание Parisien).
Министр экологического перехода Аньес Панье-Рюнаше назвала высказывания коллеги «разделяющими, а не созидательными». Аврора Берже из партии «Возрождение» заявила, что макронизм «продолжит существовать и после президентства Макрона». В окружении премьер-министра Габриэля Аттала обвинили Ретайо в использовании должности для личного продвижения.
Официальный представитель правительства сообщил, что Ретайо сохранит пост, но многие считают его отставку вопросом времени, пишет издание. Депутат Людовик Мендес отметил: «Так долго продолжаться не может».