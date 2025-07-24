Le Parisien: между Макроном и главой МВД Франции произошел конфликт

22 июля министр внутренних дел в интервью Valeurs Actuelles заявил, что «макронизм закончится вместе с Макроном». В ответ президент заметил: «Когда слишком упрощаешь, в итоге начинаешь следовать за тем, кто еще проще» (явный намек на необходимость правительственной солидарности, обращает внимание Parisien).