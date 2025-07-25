В Севастополе задержали агента военной разведки Украины

Следствие установило, что местный житель в декабре 2024 г. вступил в ряды украинской подпольной организации, признанной решением Верховного суда РФ международной террористической организацией с запретом ее деятельности на территории России. По заданию куратора мужчина снимал видео и готовил материалы для агитационно-пропагандистского фильма.