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В Севастополе задержали агента военной разведки Украины

Ведомости

В Севастополе задержан агент военной разведки Украины, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ. Мужчина готовил материалы для антироссийского пропагандистского фильма.

Следствие установило, что местный житель в декабре 2024 г. вступил в ряды украинской подпольной организации, признанной решением Верховного суда РФ международной террористической организацией с запретом ее деятельности на территории России. По заданию куратора мужчина снимал видео и готовил материалы для агитационно-пропагандистского фильма.

Содержание сценария, согласно заключению специалиста, имеет признаки политической ненависти, дискредитации внешней политики России и формирования негативного образа российской армии.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признанной террористической). Максимальная мера наказания по статье – лишение свободы на срок до двадцати лет.

14 июля в Тюменской области сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения теракта, подготовленного вербовочным подразделением украинской разведки через российского гражданина. Мужчина намеревался совершить покушение на военного РФ, заложив бомбу под его автомобиль.

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