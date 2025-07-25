Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 10 групповых ударов по военным объектам ВСУ

В ночь на 25 июля средства ПВО перехватили и уничтожили более 30 украинских беспилотников над регионами юга РФ, сообщало оборонное ведомство. 23 БПЛА нейтрализованы над Ростовской областью, восемь – над Краснодарским краем. Кроме того, девять дронов были уничтожены над Азовским морем.