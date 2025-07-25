Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 10 групповых ударов по военным объектам ВСУ
С 19 по 25 июля Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 10 групповых ударов по военным объектам вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, удары были нанесены высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
В пораженным объектом относятся предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, базы БПЛА, склады вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных.
Минобороны также уточнило, что за неделю были уничтожены четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.
В ночь на 25 июля средства ПВО перехватили и уничтожили более 30 украинских беспилотников над регионами юга РФ, сообщало оборонное ведомство. 23 БПЛА нейтрализованы над Ростовской областью, восемь – над Краснодарским краем. Кроме того, девять дронов были уничтожены над Азовским морем.