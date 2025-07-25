В Кремле рассказали о тенденции Евросоюза к потере политического влияния
Есть тенденция к потери Евросоюзом своей экономической мощи, политического влияния и суверенности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это все объективные процессы, которые будут развиваться в динамике», – добавил он, отвечая на вопрос о расхождении позиции РФ и Китая в отношении Евросоюза.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 июня на форуме «Примаковские чтения» говорил, что Евросоюз вряд ли сможет стать одним из полюсов формирующегося многополярного мира из-за своей политики.