Вучич: Си Цзиньпин пообещал выполнить любую мою просьбу
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин во время личной беседы в Москве пообещал выполнить любую его просьбу. Об этом сообщают «Вечерние новости».
По словам Вучича, такое заявление стало для него неожиданным. «Я был в шоке. Я сказал: «Да, если возможно, то фабрика», – рассказал Вучич.
Разговор лидеров состоялся на полях празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Визит Вучича в Москву вызвал критику со стороны Евросоюза, однако, помимо него, на мероприятие прибыли также президенты Словакии и Боснии. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех иностранных гостей за участие в торжествах.