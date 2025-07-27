Вучич: Си Цзиньпин пообещал выполнить любую мою просьбу

Разговор лидеров состоялся на полях празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Визит Вучича в Москву вызвал критику со стороны Евросоюза, однако, помимо него, на мероприятие прибыли также президенты Словакии и Боснии. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех иностранных гостей за участие в торжествах.