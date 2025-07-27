Кремль: о выстраивании отношений с Украиной после спецоперации думать рано

Кремль: о выстраивании отношений с Украиной после спецоперации думать раноПесков назвал этот вопрос «слишком теоретическим»
Сначала российско-украинский конфликт необходимо урегулировать и только потом можно думать о том, как выстраивать с Киевом отношения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили в связи недавними переговорами РФ и Украины, есть ли у Москвы понимание, на каких принципах она будет выстраивать отношения с Киевом «после нашей победы». Песков назвал этот вопрос «слишком теоретическим». По его словам, сначала необходимо «урегулировать проблему» и зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед специальной военной операцией.
«Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас. Но сначала нужно урегулировать ситуацию, а потом уже думать о том, как будут выстраиваться отношения», – сказал он.
Песков напомнил, что Москва не раз говорила, что для нее предпочтительнее выполнить поставленные задачи «политико-дипломатическими средствами», но они стали невозможными, когда все предложения по диалогу Запад и Украина отвергли.
23 июля состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи заявил, что Москва предложила создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов в режиме онлайн. Стороны также обсудили новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц, которые находятся на Украине. После выполнения всех договоренностей может пройти четвертый раунд.