ВС России поразили на Украине цеха по производству беспилотников

Удары по объектам наносились оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками, говорится в сообщении. Кроме того, были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. Российские силы также поразили пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Всего под удар попали 146 районов.