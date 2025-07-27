ВС России поразили на Украине цеха по производству беспилотников
Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе проведения спецоперации на Украине нанесли поражение цехам производства беспилотников и пунктам управления дронами дальнего действия. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Удары по объектам наносились оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками, говорится в сообщении. Кроме того, были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. Российские силы также поразили пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Всего под удар попали 146 районов.
За последние сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) также сбили три реактивных снаряда Vampire и 291 беспилотник самолетного типа. По данным оборонного ведомства, потери украинской стороны из-за действий российских группировок войск составили около 1210 военных.