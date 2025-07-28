Politico: мировые лидеры регулярно пишут и звонят Трампу на личный номер
Президент США Дональд Трамп, как и во время своего первого президентского срока, предоставляет лидерам других стран личный номер телефона для общения в обход дипломатических стандартов. Многие из них затем регулярно поддерживают неофициальное общение с американским лидером, чтобы получить его благосклонность, сообщило Politico со ссылкой на источники, знакомые с такими телефонными разговорами Трампа.
Один из собеседников издания передал содержание разговора президента США с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, они по очереди растягивали имена друг друга («Эмманюэль-ль-ль», «Дональд-д-д»), и это было «странно-забавно». Источник отметил, что они поприветствовали друг друга, «как братаны», потому что в ходе личного общения у них сложились теплые отношения. Кроме того, телефонные разговоры и сообщения налажены у Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и другими лидерами.
«У президента Трампа прекрасные отношения с иностранными лидерами, поэтому он значительно опередил своих недавних предшественников в двусторонних визитах, проведя 23 встречи всего за шесть месяцев», – передает издание слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли.
Приверженность к неформальному общению Трампа в Politico назвали устоявшимся аспектом его личности. Авторы материала напомнили о нескольких ситуациях, в числе которых сообщение в мессенджере, которое пришло Трампу от Стармера в начале марта. В нем он пытался урегулировать конфликт американского лидера и президента Украины Владимира Зеленского после их скандальной встречи в Овальном кабинете Белого дома.