Politico: мировые лидеры регулярно пишут и звонят Трампу на личный номер

Один из собеседников издания передал содержание разговора президента США с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, они по очереди растягивали имена друг друга («Эмманюэль-ль-ль», «Дональд-д-д»), и это было «странно-забавно». Источник отметил, что они поприветствовали друг друга, «как братаны», потому что в ходе личного общения у них сложились теплые отношения. Кроме того, телефонные разговоры и сообщения налажены у Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и другими лидерами.