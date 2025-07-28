Лавров: условия России – невступление Киева в НАТО и признание реалий «на земле»

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны договорились о проведении новых масштабных обменов пленными по формуле «1200 на 1200», которые затронут не только военнослужащих, но и гражданских лиц.