Лавров: условия России – невступление Киева в НАТО и признание реалий «на земле»
В условия России по украинскому вопросу входят невступление Украины в НАТО и в принципе нерасширение альянса, а также признание реалий «на земле». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, РФ настаивает на том, что является законным требованием, а именно обеспечением безопасности страны.
«Никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО. Она и так уже, вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилась вплотную к нашим границам», – пояснил Лавров.
23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны договорились о проведении новых масштабных обменов пленными по формуле «1200 на 1200», которые затронут не только военнослужащих, но и гражданских лиц.
Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта. Также было решено сформировать три рабочие группы для взаимодействия онлайн по военным, гуманитарным и политическим вопросам.