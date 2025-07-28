Трамп пригрозил уничтожить ядерную программу Ирана при ее возобновлении
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возобновления Ираном своей ядерной программы Соединенные Штаты готовы «уничтожить» ее. Об этом он сообщил журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.
По словам Трампа, Тегеран подает неприятные сигналы. Президент США считает, что «они говорят то, чего им не нужно говорить».
«Мы уничтожили их ядерный потенциал. Они могут начать снова. Если они это сделают, мы уничтожим их быстрее, чем вы успеете пошевелить пальцем», – сказал Трамп (цитата по Reuters).
28 июля Трамп также сделал громкое заявление о том, что без его участия в мировой политике сейчас бы шло шесть войн. Он связал это с тем, что его администрация активно занималась дипломатическими усилиями для предотвращения конфликтов. Американский лидер также выразил удовлетворение прекращением огня между Камбоджей и Таиландом, отметив, что в противном случае этот конфликт мог бы тянуться годами.