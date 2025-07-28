Трамп пригрозил уничтожить ядерную программу Ирана при ее возобновлении

28 июля Трамп также сделал громкое заявление о том, что без его участия в мировой политике сейчас бы шло шесть войн. Он связал это с тем, что его администрация активно занималась дипломатическими усилиями для предотвращения конфликтов. Американский лидер также выразил удовлетворение прекращением огня между Камбоджей и Таиландом, отметив, что в противном случае этот конфликт мог бы тянуться годами.