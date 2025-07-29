Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня
Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении соглашения о прекращении огня. Бангкок отреагировал на действия соседней страны, пишет The Guardian.
Представитель королевской армии Таиланда генерал-майор Винтай Сувари заявил, что за ночь Камбоджа атаковала территорию Таиланда «в нескольких местах». По его словам, Бангкок расценивает это как «преднамеренное нарушение соглашения, направленное на подрыв доверия между сторонами». По словам Винтая, тайские военные прекратили огонь в полночь, но дали ответ на действия Камбоджи.
«Я подтверждаю, что тайская сторона применила военную силу не для вторжения, а для предотвращения посягательств и сохранения национального суверенитета в соответствии с международными правилами», — сказал Винтай.
Вместе с тем, премьер-министр Камбоджи Хун Мане утром 29 июля написал в Facebook
28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра и министра иностранных дел Таиланда Пхумтам Вечаячай и глава правительства Камбоджи Хун Манет договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня.
Конфликт между двумя странами обострился ранним утром 24 июля, когда столкновения произошли на спорной территории в Трате. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек были ранены. Камбоджа сообщила о 13 погибших.