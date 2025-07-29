Территория Польши сократилась на 68 га в 2025 году
Польша территориально уменьшилась на 68 га в сравнении с данными за 2024 г., говорится в отчете Центрального польского статистического офиса Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Как отмечается в исследовании, сейчас показатель достиг 31 393 293 га (по результатам на 1 января 2024 г. он был равен 31 393 361 га). Отдельно GUS отмечает, что площадь Западно-Поморского воеводства уменьшилась на 35 га. Сокращения территории были найдены в 11 воеводствах. Площадь еще пяти воеводств увеличилась.
Среди причин уменьшения показателя аналитики GUS подчеркивают процесс корректировки границ административных единиц. Такая процедура была проведена вдоль побережья Балтийского моря к обновленной базовой линии территориального моря. Кроме того, влияние оказало техническое обновление данных, которым каждый год занимается Главное управление геодезии и картографии Польши. Корректировки вносятся в Государственный реестр границ с текущими данными земельно-строительного реестра, в результате чего проявляются небольшие сдвиги.