Территория Польши сократилась на 68 га в 2025 году

Как отмечается в исследовании, сейчас показатель достиг 31 393 293 га (по результатам на 1 января 2024 г. он был равен 31 393 361 га). Отдельно GUS отмечает, что площадь Западно-Поморского воеводства уменьшилась на 35 га. Сокращения территории были найдены в 11 воеводствах. Площадь еще пяти воеводств увеличилась.