DHA: турецкая полиция нашла в лесу тело 20-летнего россиянина

По данным издания, прохожий обнаружил обездвиженное тело 28 июля примерно в 9:30 утра. Медработники и сотрудники полиции прибыли на место происшествия и констатировали смерть. Мешок на его голове был зафиксирован с помощью скотча. Кроме записки, у молодого человека с собой были мобильный телефон, транспортная карта, деньги.