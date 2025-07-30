DHA: турецкая полиция нашла в лесу тело 20-летнего россиянина
Сотрудники полиции нашли в лесу на территории района Стамбула Сарыер тело 20-летнего гражданина РФ с мусорным пакетом на голове и запиской на русском языке, сообщило агентство DHA.
По данным издания, прохожий обнаружил обездвиженное тело 28 июля примерно в 9:30 утра. Медработники и сотрудники полиции прибыли на место происшествия и констатировали смерть. Мешок на его голове был зафиксирован с помощью скотча. Кроме записки, у молодого человека с собой были мобильный телефон, транспортная карта, деньги.
Следствие выяснило, что погибшим оказался 20-летний гражданин РФ Усман Амриев, который три года назад приехал в Турцию из Чечни. Он учился в университете города Кютахья, а затем и высшем учебном заведении Стамбула. Обстоятельства его смерти сейчас выясняют соответствующие органы.