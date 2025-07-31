CNN: Трамп лично решил усилить давление на Путина
Президент США Дональд Трамп лично принял решение об усилении давления на российского лидера Владимира Путина, сократив срок на украинское урегулирование. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Отмечается, что решение было принято после того, как «первоначальный 50-дневный срок не помог вернуть российского президента за стол переговоров». В материале сказано, что, по мнению Трампа, сокращение сроков является хорошей тактикой ведения переговоров.
28 июля Трамп объявил, что он решил сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней, так как не видит прогресса в урегулировании на Украине. Американский глава добавил, что больше не заинтересован в переговорах с президентом России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле приняли к сведению заявление Трампа.