Путин встретился с президентом Лаоса

Путин встретился с президентом ЛаосаНа переговорах стороны обсудят темы региональной и глобальной повестки дня
В зеленой гостиной Кремля президент Владимир Путин встретился со своим коллегой, лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Россию с официальным визитом, передает корреспондент «Ведомостей».
Сисулит должен был приехать в Россию на праздничные мероприятия к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, но тогда поездка отменилась. Тогда на параде по Красной площади прошел расчет военных Лаоса.
С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, замминистра обороны Александр Фомин, статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и директор Третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.
Кремль сообщал, что на переговорах планируется обсудить вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами, а также «обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня».