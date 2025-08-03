Фицо: ЕК одобрила проект соглашения между Словакией и США по атомной энергетике
Европейская комиссия (ЕК) положительно оценила содержание проекта межправительственного соглашения между Словакией и США о сотрудничестве в области атомной энергетики, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
Фицо в видеообращении на Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) указал, что такие межгосударственные соглашения со страной, которая не является членом Европейского союза, должны по внутренним правилам ЕС пройти оценку на уровне ЕС. По его словам, США уже подписали документ, и «мы сделаем то же самое».
«Это соглашение станет основой для подписания другого межправительственного соглашения о строительстве нового блока АЭС в Ясловске-Богунице, производство которого будет осуществлять американская компания Westinghouse», – заявил премьер-министр (цитата по Pravda).
Премьер заверил также, что новый атомный блок будет полностью принадлежать государству.