Фицо: ЕК одобрила проект соглашения между Словакией и США по атомной энергетике

Фицо в видеообращении на Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) указал, что такие межгосударственные соглашения со страной, которая не является членом Европейского союза, должны по внутренним правилам ЕС пройти оценку на уровне ЕС. По его словам, США уже подписали документ, и «мы сделаем то же самое».