Два крупнейших американских банка отказали Трампу в обслуживании

В феврале 2019 г. стало известно, что Трамп в 2016 г. обращался в Deutsche Bank за кредитом для своей компании Trump Organization и банк ему отказал. Trump Organization собиралась направить средства на нужды гольф-клуба в Шотландии. Финансовая организация решила, что не располагает достаточной информацией о том, как в действительности будут потрачены деньги.