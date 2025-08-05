Два крупнейших американских банка отказали Трампу в обслуживании
Крупнейшие американские банки JPMorgan Chase и Bank of America отказали президенту США Дональду Трампу в обслуживании. Об этом сам американский лидер заявил в интервью CNBC News.
По словам Трампа, в JPMorgan Chase ему дали 20 дней на перевод со счета сотен миллионов долларов в другой банк. Президент собирался внести в Bank of America более $1 млрд, но ему отказали.
«Поэтому я пошел в другой банк, еще в один и еще в один. В итоге я начал посещать небольшие банки повсюду. Я вкладывал $10 млн сюда, $10 млн туда», – уточнил Трамп.
Он добавил, что считает, что банки отвергли его из-за того, что регуляторы во времена администрации бывшего президента США Джо Байдена оказывали на них давление.
В феврале 2019 г. стало известно, что Трамп в 2016 г. обращался в Deutsche Bank за кредитом для своей компании Trump Organization и банк ему отказал. Trump Organization собиралась направить средства на нужды гольф-клуба в Шотландии. Финансовая организация решила, что не располагает достаточной информацией о том, как в действительности будут потрачены деньги.