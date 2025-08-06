Четыре человека погибли в Аризоне в результате крушения медицинского самолета
Медицинский самолет компании Beechcraft 300 разбился в штате Аризона в США, в результате чего погибли четыре человека, сообщил телеканал CNN. Авария произошла около 12:40 (19:40 мск) 5 августа.
По словам полиции, самолет направлялся в ближайшую больницу, чтобы забрать пациента, однако потерпел крушение у города Чинл. Причина аварии пока неизвестна.
На месте происшествия следователи проведут осмотр территории и воздушного судна. Затем самолет направят в «безопасное помещение для дальнейшей оценки».