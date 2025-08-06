Германия создает фонд на 100 млрд евро для защиты стратегических отраслей
Германия планирует создать масштабный инвестиционный фонд Deutschlandfonds объемом 100 млрд евро для укрепления национальной безопасности в ключевых отраслях – обороне, энергетике и добыче критически важного сырья. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства экономики ФРГ.
На первом этапе государство вложит в фонд минимум 10 млрд евро, рассчитывая привлечь в 10 раз больше частного капитала, включая венчурные фонды и семейные офисы.
Фонд будет использоваться для инвестиций в развитие и инновации совместно с частными немецкими и европейскими инвесторами. Ожидается, что он получит гибридную структуру – сочетание господдержки и рыночного венчурного капитала. Фонд также может быть расширен для финансирования строительства доступного жилья. Его официальный запуск ожидается осенью – в сентябре или октябре.
Новый Deutschlandfonds не подпадает под действие «долгового тормоза» – ограничений на государственные заимствования, поскольку инвестиции в капитал считаются финансовыми операциями.