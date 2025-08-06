Германия создает фонд на 100 млрд евро для защиты стратегических отраслей

Фонд будет использоваться для инвестиций в развитие и инновации совместно с частными немецкими и европейскими инвесторами. Ожидается, что он получит гибридную структуру – сочетание господдержки и рыночного венчурного капитала. Фонд также может быть расширен для финансирования строительства доступного жилья. Его официальный запуск ожидается осенью – в сентябре или октябре.