Рубио сообщил о контакте с Уиткоффом после визита в Москву

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что недавно связался со спецпредставителем Стивом Уиткоффом после его визита в Москву и отметил, что администрация США намерена обсудить итоги поездки и, возможно, выступит с заявлением, которое может быть как положительным, так и нет. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте, когда его спросили, собираются ли США вводить санкции против России, если к пятнице не будет достигнуто перемирие на Украине.