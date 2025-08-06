Рубио сообщил о контакте с Уиткоффом после визита в Москву

Рубио сообщил о контакте с Уиткоффом после визита в МосквуОн допустил заявление по итогам
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что недавно связался со спецпредставителем Стивом Уиткоффом после его визита в Москву и отметил, что администрация США намерена обсудить итоги поездки и, возможно, выступит с заявлением, которое может быть как положительным, так и нет. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте, когда его спросили, собираются ли США вводить санкции против России, если к пятнице не будет достигнуто перемирие на Украине.
«Посол Уиткофф сейчас возвращается. Я только что говорил с ним по телефону. В течение дня у нас будет еще один разговор, и, надеюсь, будут какие-то заявления – возможно, положительные, возможно, нет. Посмотрим», – сказал Рубио.
6 августа в Кремле прошли трехчасовые переговоры президента России с специальным представителем президента США. Визит Уиткоффа состоялся за два дня до установленного Трампом срока, по истечении которого, как он заявлял, могут быть введены жесткие санкции против Москвы, включая 100% пошлины для стран, сотрудничающих с РФ, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на встрече обсуждались урегулирование украинского конфликта и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами. Он охарактеризовал переговоры как конструктивные и полезные.