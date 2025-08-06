Рубио обсудил с делегацией из Швейцарии вопросы двусторонней торговли
Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и вице-президентом, министром экономики Ги Пармеленом, в ходе которых стороны обсудили вопросы справедливого торгового сотрудничества. Об этом сообщила пресс-секретарь госдепартамента США Тэмми Брюс.
«Стороны также подтвердили приверженность укреплению двустороннего оборонного сотрудничества», – сказала Брюс в заявлении после встречи лидеров в Вашингтоне.
5 августа правительство Швейцарии сообщило, что делегация во главе с президентом вылетает в США для переговоров с администрацией Трампа о торговой сделке и обсуждения возможности более благоприятного для страны решения по тарифам.
С 1 августа вступил в силу указ президента США Дональда Трампа, предусматривающий введение пошлин на импорт из 69 стран и территорий. Формально тарифы начнут действовать с 7 августа. Базовая ставка составляет 10%, максимальная – 41%. Для Швейцарии пошлины составили 39%.
Исключением стали Китай, Мексика и Канада. США и КНР ведут переговоры по торговому соглашению, поэтому отсрочка пошлин была продлена на 90 дней. Аналогичное решение принято в отношении Мексики. Для Канады тарифы повышены с 25 до 35%.
По мнению экспертов, новая волна пошлин приведет к диверсификации внешней торговли со стороны других стран – США становятся все более непредсказуемым и сложным экономическим партнером.