В США арестовали 22-летнего военного за попытку передачи РФ секретных данных

По данным следствия, обвиняемый мог передавать российским спецслужбам информацию об эксплуатации танка M1A2 Abrams, в том числе о его слабых сторонах. В ФСБ считают, что причиной таких действий была возможность получить российское гражданство. Тейлор Ли проходит службу в армии США, дислоцированной в Форт-Блиссе, поэтому имеет доступ к некоторой засекреченной информации. При этом в материалах дела сказано, что некоторые сведения для передачи в РФ были ему недоступны.