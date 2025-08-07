В США арестовали 22-летнего военного за попытку передачи РФ секретных данных
В США арестован 22-летний военнослужащий Тейлор Адам Ли из Техаса. Его обвинили в «попытке передачи информации о национальной обороне иностранному противнику и попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии», сообщило министерство юстиции США.
По данным следствия, обвиняемый мог передавать российским спецслужбам информацию об эксплуатации танка M1A2 Abrams, в том числе о его слабых сторонах. В ФСБ считают, что причиной таких действий была возможность получить российское гражданство. Тейлор Ли проходит службу в армии США, дислоцированной в Форт-Блиссе, поэтому имеет доступ к некоторой засекреченной информации. При этом в материалах дела сказано, что некоторые сведения для передачи в РФ были ему недоступны.
6 августа стало известно, что Калининградский областной суд заключил под стражу до 30 сентября бывшего сотрудника одного из предприятий, который передавал спецслужбам США сведения о производстве компонентов космических спутников. Некоторая информация была закрытой.