Кремль: место встречи Путина и Трампа согласовано

Кремль: место встречи Путина и Трампа согласованоРоссия пока не комментирует идею провести совместную встречу с Зеленским
Место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласовано, о нем будет объявлено позже. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также сообщил, что саммит должен пройти уже в ближайшие дни. Стороны приступили к ее проработке.
Идею трехстороннего саммита с участием Путинам, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского российская сторона оставила без комментария, добавил он. Такую идею затрагивал во время своего визита в Москву спецпосланник Стивен Уиткофф.