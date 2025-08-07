Кремль: место встречи Путина и Трампа согласовано

Место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласовано, о нем будет объявлено позже. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также сообщил, что саммит должен пройти уже в ближайшие дни. Стороны приступили к ее проработке.