Путин назначил руководителя Главного следственного управления СК по Москве
Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-майора юстиции Дмитрия Беляева руководителем Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.
Беляев родился в 1981 г., состоит на службе с 2003 г. Он работал в различных должностях в прокуратуре Наровчатовского района Пензенской области, а затем в областной прокуратуре, после чего перешел на работу в региональное управление СК. Руководил отделом в управлении СК по Тверской области, занимал посты замглавы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, замначальника управления СК по Самарской области и первого замглавы управления СК по Дагестану. С 26 сентября 2022 г.возглавлял это управление.
Глава республики Дагестан Сергей Меликов писал в своем Telegram-канале 1 августа о назначении Беляева на новую должность. Он отметил, что Беляев «проявил себя как руководитель, работающий по принципам оперативности, честности и строгости закона».