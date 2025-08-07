Путин назначил руководителя Главного следственного управления СК по Москве

Беляев родился в 1981 г., состоит на службе с 2003 г. Он работал в различных должностях в прокуратуре Наровчатовского района Пензенской области, а затем в областной прокуратуре, после чего перешел на работу в региональное управление СК. Руководил отделом в управлении СК по Тверской области, занимал посты замглавы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, замначальника управления СК по Самарской области и первого замглавы управления СК по Дагестану. С 26 сентября 2022 г.возглавлял это управление.