Трамп призвал гендиректора Intel уйти в отставку

Тан занимает эту должность с марта 2025 г. С того же момента гендиректор корпорации объявил масштабную реорганизацию, чтобы реанимировать Intel из-за трудностей в последние годы, связанных с высокой конкуренцией на рынке. В июле 2025 г. компания заявила, что в конце 2025 г. штат сократится на 31% в сравнении с результатами по окончании 2024 г. При этом чистый убыток во II квартале года почти удвоился по сравнению с тем же периодом 2024 г. с $1,6 млрд до $2,9 млрд.