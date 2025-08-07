Трамп призвал гендиректора Intel уйти в отставку
Единственным возможным решением для гендиректора компании Intel Лип-Бу Тана может быть отставка, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Генеральный директор Intel находится в серьезном конфликте и должен немедленно подать в отставку. Другого решения этой проблемы нет», – заявил американский лидер.
Агентство Reuters писало, что Тан инвестировал в течение десятилетий огромные суммы в компании Китая через Walden International, венчурную фирму из Сан-Франциско, основанную им же в 1987 г., и две холдинговые компании в Гонконге.
Тан занимает эту должность с марта 2025 г. С того же момента гендиректор корпорации объявил масштабную реорганизацию, чтобы реанимировать Intel из-за трудностей в последние годы, связанных с высокой конкуренцией на рынке. В июле 2025 г. компания заявила, что в конце 2025 г. штат сократится на 31% в сравнении с результатами по окончании 2024 г. При этом чистый убыток во II квартале года почти удвоился по сравнению с тем же периодом 2024 г. с $1,6 млрд до $2,9 млрд.