Самолет верховного правителя Малайзии приземлился в Казани

5 августа глава малазийского государства прибыл в Москву с первым госвизитом. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково». На следующий день состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что торговый оборот между странами с января по май 2025 г. увеличился на 40%. Он напомнил, что трижды посещал Малайзию и у него остались «самые добрые впечатления и воспоминания о посещении» страны. Визит султана в Россию должен продлиться до 10 августа.