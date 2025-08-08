Самолет верховного правителя Малайзии приземлился в Казани
Самолет золотого цвета верховного правителя Малайзии Ибрагима Исмаила приземлился в международном аэропорту Казани, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова. Его встретил сам глава республики Рустам Минниханов.
«Верховный правитель Малайзии совершает свой первый официальный визит в Россию, в рамках которого помимо Москвы принял решение посетить еще и Казань», – написала Галимова.
Агентство Bernama писало, что политики обсудят туристическое сотрудничество, а также партнерство в области халяльной продукции, сельского хозяйства и агротехнологий.
5 августа глава малазийского государства прибыл в Москву с первым госвизитом. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково». На следующий день состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что торговый оборот между странами с января по май 2025 г. увеличился на 40%. Он напомнил, что трижды посещал Малайзию и у него остались «самые добрые впечатления и воспоминания о посещении» страны. Визит султана в Россию должен продлиться до 10 августа.