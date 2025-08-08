Лукашенко заявил, что его сын Николай не будет его преемником
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time опроверг слухи о том, что его младший сын Николай может стать его преемником на посту главы государства. Интервью опубликовано на YouTube-канале БелТА.
«Нет, он не преемник», – заявил Лукашенко. По словам президента, такие вопросы могут задеть самого Николая. «Ты у него спроси, ты можешь его очень сильно обидеть этим», – добавил он.
Лукашенко отметил, что сын поддерживает его действия, но при этом «в меру какой-то оппозиционный», интересуется политикой и «разбирается во всем».