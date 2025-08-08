Кабмин направит 65 млрд рублей на развитие водохозяйственного комплекса
Правительство РФ планирует направить около 65 млрд руб. на проекты в сфере водохозяйственного комплекса. Об этом сообщил зампред кабмина Дмитрий Патрушев в ходе расширенного заседания коллегии Федерального агентства водных ресурсов, передает Telegram-канал правительства.
Он рассказал, что сейчас в России внедряются сберегающие технологии, осуществляется строгий контроль и учет ресурсов. За последние годы было введено пять крупных объектов, добавил он. Это позволило обеспечить водой более 2,5 млн человек. До 2030 г. ожидается реализация еще 90 различных проектов, на которые правительство планирует выделить порядка 65 млрд руб., заключил зампред правительства.
Патрушев добавил. что сейчас ведется работа по строительству новых гидротехнических объектов (Красногорский гидроузел в Омской области и Елизаветинское водохранилище в Луганской народной республике). Запланировано также строительство водохранилищ в Курской области и Республике Дагестан.
Кроме того, работает платформа «Водные данные», которая позволяет мониторить гидрологическую обстановку и дает гражданам доступ к госуслугам в сфере использования водных объектов. Также разрабатывается новая водная стратегия, которая должна стать фундаментом для выстраивания государственной политики в области использования и охраны водных объектов.
В рамках нацпроекта «Экология», по данным Патрушева, расчистили почти 1000 км рек и восстановили более 28 000 водоемов. Он пояснил, что это позволило улучшить условия проживания более 20 млн человек.
В новом проекте «Экологическое благополучие» на данное направление предусмотрено порядка 24 млрд руб., добавил зампред правительства.
В ноябре 2024 г. Патрушев возглавил комиссию по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, развития лесного и водохозяйственных комплексов. Среди конкретных вопросов, которыми занимается комиссия, – использование и охрана недр, обращение с отходами производства и потребления, а также использование особо охраняемых природных территорий.