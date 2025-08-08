Кабмин направит 65 млрд рублей на развитие водохозяйственного комплекса

Он рассказал, что сейчас в России внедряются сберегающие технологии, осуществляется строгий контроль и учет ресурсов. За последние годы было введено пять крупных объектов, добавил он. Это позволило обеспечить водой более 2,5 млн человек. До 2030 г. ожидается реализация еще 90 различных проектов, на которые правительство планирует выделить порядка 65 млрд руб., заключил зампред правительства.