Индия опровергла информацию о приостановке оборонных закупок у США
Министерство обороны Индии опровергло информацию о приостановке закупки оборонных товаров у США, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
Агентство Reuters со ссылкой на источник опубликовало статью, в которой заявляется о временной остановке Индией закупок вооружений и самолетов у Соединенных Штатов.
На фоне введения тарифов индийский министр обороны Раджнатха Сингх якобы отменил визит в американскую столицу, писал Reuters. По словам источника агентства, были приостановлены также переговоры о покупке Индией боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракетных комплексов Javelin, разработанных компаниями Raytheon и Lockheed Martin (LMT.N).
6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Общий тариф для Нью-Дели составил 50%. Также Трамп предупредил, что США могут расширить эти меры и на других торговых партнеров России. В МИД Индии на это ответили, что страна «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности».