Индия опровергла информацию о приостановке оборонных закупок у США

6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Общий тариф для Нью-Дели составил 50%. Также Трамп предупредил, что США могут расширить эти меры и на других торговых партнеров России. В МИД Индии на это ответили, что страна «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности».