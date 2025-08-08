Французские правоохранители задержали напавшего на мэра мужчину

Нападение произошло вечером 6 августа. 63-летнего Дюссо отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Злоумышленник несколько раз ударил мэра холодным оружием и хотел сбить его на машине. В аварии мог также пострадать сын чиновника. Сейчас жизни политика ничего не угрожает.