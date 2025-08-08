Французские правоохранители задержали напавшего на мэра мужчину
Правоохранители задержали мужчину, который напал на мэра французской коммуны Вильнёв-де-Марк Жиля Дюссо. Последний был госпитализирован в критическом состоянии, заявил в соцсети X глава МВД страны Брюно Ретайо.
«Напавший на мэра Вильнёв-де-Марка был задержан этим утром. Я приветствую быструю и эффективную работу жандармов [департамента] Изер», – написал Ретайо.
Он также отметил, что насильственные действия в отношении представителей власти недопустимы и всегда будут наказываться в соответствии с законом. Глава МВД не рассказал о новых деталях дела.
Нападение произошло вечером 6 августа. 63-летнего Дюссо отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Злоумышленник несколько раз ударил мэра холодным оружием и хотел сбить его на машине. В аварии мог также пострадать сын чиновника. Сейчас жизни политика ничего не угрожает.