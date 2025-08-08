Путин рассказал Си Цзиньпину о переговорах с Уиткоффом

Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы международной и двусторонней повестки. В частности, речь шла о подготовке предстоящего визита Путина в Китай. Он планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.