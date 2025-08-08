Путин рассказал Си Цзиньпину о переговорах с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином проинформировал китайского лидера об итогах своей встречи 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает Кремль в Telegram-канале.
Обсуждение состоялось в духе стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства между Россией и Китаем, отметили в Кремле. Си Цзиньпин поблагодарил за предоставленную информацию и высказался в поддержку долгосрочного политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.
Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы международной и двусторонней повестки. В частности, речь шла о подготовке предстоящего визита Путина в Китай. Он планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Ранее о разговоре сообщило Центральное телевидение Китая. В ходе диалога Си заявил, что Пекин приветствует поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном. Китай также намерен содействовать установлению мира. Уточняется, что беседа прошла по инициативе России.
До этого Путин провел переговоры с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым и казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. С ними президент РФ также обсудил прошедшую встречу с Уиткоффом, а также вопрос конфликта России и Украины. Путин также провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.