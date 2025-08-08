США подпишут соглашения с Арменией и Азербайджаном по торговле и технологиям
Президент США Дональд Трамп объявил, что в свете мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном Вашингтон подпишет двусторонние соглашения с обеими странами для расширения сотрудничества в сфере энергетики, торговли и технологий.
«США подписывают двустороннее соглашение с обеими странами для расширения сотрудничества в энергетике, торговле и технологиях, включая искусственный интеллект», — сообщил Трамп на церемонии подписания документа.
Трамп подчеркнул, что мирное соглашение открывает путь для инвестиций американских компаний в инфраструктуру, что принесет пользу всем трем странам.
Американский президент также заявил, что США снимают ограничения на оборонное сотрудничество с Азербайджаном.
Кроме того, Трамп сообщил, что новая декларация между Арменией и Азербайджаном даст Азербайджану возможность получить доступ к своему эксклаву Нахичевань, при этом полностью уважая суверенитет Армении.
8 августа Трамп объявил, что в этот день в Белом доме состоится подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, Вашингтон вел продолжительные переговоры со странами, и теперь лидеры стран примут участие в мирном саммите в США.
7 августа Reuters сообщал, что стороны договорились подписать рамочное соглашение о мире.