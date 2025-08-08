США подпишут соглашения с Арменией и Азербайджаном по торговле и технологиям

8 августа Трамп объявил, что в этот день в Белом доме состоится подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, Вашингтон вел продолжительные переговоры со странами, и теперь лидеры стран примут участие в мирном саммите в США.