Главная / Политика /

WSJ: Путин представил США план по урегулированию на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин через спецпосланника США Стивена Уиткоффа представил американской администрации план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в российское предложение вошли территориальные уступки со стороны Украины.

6 августа в Москве состоялись переговоры между Путиным и Уиткоффом. Вечером появилась информация о возможной встрече президентов России и США. На следующий день помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что стороны договорились провести встречу в ближайшие дни. Точные дата и место пока не названы.

8 августа президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Москва и Киев приближаются к урегулированию конфликта. По его словам, Вашингтон предлагает уступки территории со стороны Украины и возвращение части украинских районов Россией. Американская администрация позднее представит дополнительные данные относительно кризиса.

