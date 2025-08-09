Силы ПВО сбили 97 дронов над 11 регионами и Азовским морем

Больше всего беспилотников сбили над Курской областью (28), по 13 – над Брянской и Калужской, 10 – над Тульской, по восемь – над Орловской и Белгородской. Еще семь уничтожили над акваторией Азовского моря, пять – над Краснодарским краем, два – над Ростовской областью. По одному дрону сбили над Крымом, Московским регионом и Липецкой областью.