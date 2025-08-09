Силы ПВО сбили 97 дронов над 11 регионами и Азовским морем
Российские силы ПВО уничтожили и перехватили 97 украинских БПЛА над 11 регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.
БПЛА сбили в течение ночи до 5.05 9 августа.
Больше всего беспилотников сбили над Курской областью (28), по 13 – над Брянской и Калужской, 10 – над Тульской, по восемь – над Орловской и Белгородской. Еще семь уничтожили над акваторией Азовского моря, пять – над Краснодарским краем, два – над Ростовской областью. По одному дрону сбили над Крымом, Московским регионом и Липецкой областью.
В белгородском селе Почаево Грайворонского округа из-за сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Раненых родителей погибшей бойцы самообороны доставили в ЦРБ. Дом в результате детонации взрывного устройства был полностью разрушен.
8 августа из-за атаки украинского дрона погиб житель белгородского Валуйского округа. Беспилотник атаковал мотоцикл, за рулем которого ехал мужчина. От полученных ранений он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.