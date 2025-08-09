Собянин заявил об уничтожении двух атаковавших Москву дронов
Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, который атаковал Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Позднее он объявил об уничтожении еще одного БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Минобороны России сообщало, что с 05:10 до 08:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 21 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки были отражены над акваторией Азовского и Черного морей, Брянской и Калужской областями, а также Крымом.
На фоне попыток атак Росавиация временно ограничила работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Казани, Калуги («Грабцево»), Нижнекамска («Бегишево»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка») и Ижевска. По состоянию на 10:00 мск ограничения отменены в аэропорту Владикавказа и Саратова.