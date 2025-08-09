Средства ПВО с 8:00 уничтожили 44 украинских БПЛА
В период с 8:00 до 12:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Восемь беспилотников было сбито над территорией Краснодарского края, семь – над Тульской областью, пять – над Калужской. По четыре БПЛА уничтожено над Брянской, Курской и Орловской областями. По три дрона – над территорией Московского региона, Крымом и Татарстаном. Два сбито над акваторией Азовского моря и один – над Адыгеей, уточнили в министерстве.
В ночь на 9 августа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 97 украинских БПЛА над 11 регионами и акваторией Азовского моря. В белгородском селе Почаево из-за сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла мирная жительница.