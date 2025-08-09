В ХДС раскритиковали Мерца за приостановку поставок оружия Израилю

Как отмечает издание, Мерц не уведомил руководство партии о своем намерении. По мнению некоторых однопартийцев, ему повезло, что бундестаг находится на каникулах, иначе критика прозвучала бы на заседании фракции. Депутаты опасаются, что Израиль в ответ может сократить поставки продукции оборонного назначения в Германию и ограничить обмен разведданными.