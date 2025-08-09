В ХДС раскритиковали Мерца за приостановку поставок оружия Израилю
Решение канцлера Фридриха Мерца прекратить поставки военной техники Израилю из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа вызвало серьезное недовольство внутри его партии – Христианско-демократического союза (ХДС), пишет Süddeutsche Zeitung.
Как отмечает издание, Мерц не уведомил руководство партии о своем намерении. По мнению некоторых однопартийцев, ему повезло, что бундестаг находится на каникулах, иначе критика прозвучала бы на заседании фракции. Депутаты опасаются, что Израиль в ответ может сократить поставки продукции оборонного назначения в Германию и ограничить обмен разведданными.
Ряд членов ХДС публично осудили решение канцлера. Глава молодежного крыла блока ХДС/ХСС Йоханнес Винкель напомнил слова самого Мерца о том, что Израиль «делает за всех нас грязную работу», добавив, что теперь ему придется делать это без немецкого оружия.
О прекращении поставок канцлер объявил 8 августа, после одобрения военным кабинетом Израиля плана оккупации города Газы. Мерц призвал Тель-Авив отказаться от аннексии Западного берега и сосредоточиться на переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.
Ранее The New York Times сообщала о «жестких» разговорах Мерца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, после которых Берлин впервые допустил возможность поддержать ограничительные меры против Израиля.