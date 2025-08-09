Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В ХДС раскритиковали Мерца за приостановку поставок оружия Израилю

Ведомости

Решение канцлера Фридриха Мерца прекратить поставки военной техники Израилю из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа вызвало серьезное недовольство внутри его партии – Христианско-демократического союза (ХДС), пишет Süddeutsche Zeitung.

Как отмечает издание, Мерц не уведомил руководство партии о своем намерении. По мнению некоторых однопартийцев, ему повезло, что бундестаг находится на каникулах, иначе критика прозвучала бы на заседании фракции. Депутаты опасаются, что Израиль в ответ может сократить поставки продукции оборонного назначения в Германию и ограничить обмен разведданными.

Ряд членов ХДС публично осудили решение канцлера. Глава молодежного крыла блока ХДС/ХСС Йоханнес Винкель напомнил слова самого Мерца о том, что Израиль «делает за всех нас грязную работу», добавив, что теперь ему придется делать это без немецкого оружия.

О прекращении поставок канцлер объявил 8 августа, после одобрения военным кабинетом Израиля плана оккупации города Газы. Мерц призвал Тель-Авив отказаться от аннексии Западного берега и сосредоточиться на переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.

Ранее The New York Times сообщала о «жестких» разговорах Мерца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, после которых Берлин впервые допустил возможность поддержать ограничительные меры против Израиля.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных