Посол РФ обвинил итальянское руководство в срыве саммита Путина и Трампа в Риме
Русофобские настроения среди итальянской политической элиты стали препятствием для проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме. Об этом заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов в своем Telegram-канале.
По его словам, Италия могла бы стать оптимальной площадкой для переговоров благодаря развитой инфраструктуре, дружественному отношению населения к России и опыту проведения крупных международных мероприятий. Такая встреча, отметил дипломат, могла бы вывести страну «в первую гильдию международной политики». Но, по его мнению, этому помешала «политическая близорукость» и однобокий внешнеполитический курс, закрепившийся с правительства Марио Драги и выразившийся в «поддержке Украины на 360 градусов» и отказе от диалога с Москвой.
7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение встречи в ближайшие дни. По данным Fox News, одним из возможных мест назывался Рим, что якобы обсуждалось в телефонном разговоре Дональда Трампа с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Но источники ТАСС опровергли подготовку саммита в Риме и исключили Европу в целом.
Впоследствии Трамп заявил в Truth Social, что планирует встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. Позже эти место и дату подтвердил Ушаков.