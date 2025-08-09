Посол РФ обвинил итальянское руководство в срыве саммита Путина и Трампа в Риме

По его словам, Италия могла бы стать оптимальной площадкой для переговоров благодаря развитой инфраструктуре, дружественному отношению населения к России и опыту проведения крупных международных мероприятий. Такая встреча, отметил дипломат, могла бы вывести страну «в первую гильдию международной политики». Но, по его мнению, этому помешала «политическая близорукость» и однобокий внешнеполитический курс, закрепившийся с правительства Марио Драги и выразившийся в «поддержке Украины на 360 градусов» и отказе от диалога с Москвой.