Трамп выдвинул Тэмми Брюс на пост заместителя постпреда США при ООН
Президент США Дональд Трамп объявил о назначении пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс на должность заместителя постоянного представителя США в ООН с рангом посла. Об этом он написал в Truth Social.
В заявлении в соцсетях Трамп подчеркнул, что Брюс с начала его второго срока успешно занимала пост пресс-секретаря и «отлично справлялась со своей работой». По его словам, новый пост позволит ей «блестяще представлять» страну в международной организации.
«Поздравляю, Тэмми!» – написал Трамп.
Брюс родилась 20 августа 1962 г. в Лос-Анджелесе. Работала на Fox News и вела программу Get Tammy Bruce на Fox Nation. В январе 2025 г. была назначена пресс-секретарем Государственного департамента США администрацией Трампа.