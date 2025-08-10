Силы ПВО сбили над Россией за ночь 121 дрон

Силы ПВО сбили над Россией за ночь 121 дронНаибольшее количество БПЛА уничтожено над Краснодарским краем и Крымом
В ночь на 10 августа российские системы ПВО уничтожили 121 украинский беспилотник. Воздушные цели были перехвачены над 14 регионами России и акваторией Азовского моря, передает Минобороны.
Наибольшее количество дронов сбито над Краснодарским краем (29) и Крымом (15). Над Брянской областью уничтожено 13 БПЛА, над Белгородской – 12. В Воронежской области отразили девять атак, в Саратовской и Ставропольском крае – по восемь.
Семь беспилотников перехвачено над Калужской областью, шесть – над Тульской, пять – над Ростовской. Четыре цели сбито над Рязанской областью, еще две – над Азовским морем. По одному дрону уничтожено над Смоленской, Орловской и Тверской областями.
9 августа Минобороны РФ сообщило об уничтожении 79 украинских БПЛА за день: 44 с 8:00 до 12:00 мск и 35 с 15:30 до 18:00 мск. Наибольшее число дронов перехвачено над Краснодарским краем и Брянской областью, также сбитые зафиксированы в Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Московской областях, Крыму, Татарстане, Адыгее и над Азовским морем. Из-за угрозы атак временно ограничивали работу аэропортов в ряде регионов, включая «Домодедово».