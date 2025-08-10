Силы ПВО сбили над Россией за ночь 121 дрон

9 августа Минобороны РФ сообщило об уничтожении 79 украинских БПЛА за день: 44 с 8:00 до 12:00 мск и 35 с 15:30 до 18:00 мск. Наибольшее число дронов перехвачено над Краснодарским краем и Брянской областью, также сбитые зафиксированы в Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Московской областях, Крыму, Татарстане, Адыгее и над Азовским морем. Из-за угрозы атак временно ограничивали работу аэропортов в ряде регионов, включая «Домодедово».